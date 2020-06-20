«А где же морщинки?» — Кудрявцева «отфотошопила» себя наперекор строптивой Собчак

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Виктория Андреева
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Телезвезда выложила шуточный коллаж, подколов именитую подругу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov, Instagram @leratv

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева нашла, чем ответить на «разгромный» пост звездной коллеги Ксении Собчак о фотошопе, благодаря которому последняя не в силах узнать даже близких подруг. По словам светской львицы, девушки порой так сильно меняют свой облик в сети, что забываешь даже их естественное лицо.

В ответ на подкол, Кудрявцева нарочито выбрала фото без макияжа и «отфотошопила» себя так, что, кажется, даже родственники не узнают в ней прежнюю Леру.

«И только попробуй меня не узнай!!!» — подписала шуточный коллаж звезда.

Instagram @leratv

В комментариях фолловеры поддержали любимицу, а также отметили, что Кудрявцева хороша в любом виде: будь то домашний образ или дива на светском рауте.

«Молодец! Даже мы, поклонники, сразу подойдем и узнаем!»

«Лера — прекрасна! Юмор — это наше все!»

«Ох, и намудрила Лера. Можно же было не полностью все замазывать…»

«Натуральная красота дороже всех фотошопов!»

«А где морщинки и синячки? Не, Лера, лучше быть естественной…» — отметили поклонники.

Ранее 5-tv.ru показал, как Ксения Собчак изменила себя до неузнаваемости в фотошопе.

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