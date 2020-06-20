«Как узнать?»: Собчак подколола подруг, показав фото до и после фотошопа

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Карина Бернтгольц
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Телеведущая наглядна продемонстрировала подписчикам возможности фоторедактора.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Известная российская телеведущая Ксения Собчак подшутила над своими подругами, пользующимися фотошопом. На примере своей фотографии звезда показала, как сильно можно изменить снимок посредством инструментов редактора и преобразиться до неузнаваемости.

Судя по всему, светская львица поменяла тон кожи, макияж и даже цвет глаз — в результате преображенную посредством фотошопа Собчак можно было узнать с трудом.

«А вы еще обижаетесь, если я с кем-то из вас, подружки, не здороваюсь при встрече. Как нам узнать-то друг друга?» — подписала ведущая свой ироничный Собчак коллаж «до» и «после».

Instagram @xenia_sobchak

Пост знаменитости вызвал бурное обсуждение, в котором поучаствовали не только подписчики, но и ее коллеги из мира шоу-бизнеса.

«Вы узнаете меня, если что», — отметила звезда Comedy Woman Екатерина Варнава.

«Сразу видно неопытный пользователь. А как же facetune 2? Увеличить глазки/губки?» — спросила Матильда Шнурова.

«Я очень тяжело переношу такие истории! Даже врать не буду, что мне все равно! Но пошутила ты тонко», — призналась дизайнер Евгения Линович.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собчак опубликовав в сторис видео прогулки на белоснежной яхте вместе с супругом режиссером Константином Богомоловым.

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