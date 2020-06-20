Дубль Малкома и уханье фанатов ЦСКА: «Зенит» одержал победу со счетом 4:0

В Москве со счетом 0:4 завершилась встреча столичного ЦСКА с петербургским клубом «Зенит» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сине-бело-голубые резво начали игру, забив два гола в первые десять минут. На второй минуте счет открыл защитник Бранислав Иванович после подачи с углового, обыграв соперников и направив мяч в сетку. Увеличил отрыв на 9-й минуте первый гол из оформленного сегодня дубля забил бразилец Малком, закатив мяч с близкого расстояния после неудачной попытки отправить его подальше от своих ворот центрального защитника ЦСКА Виктора Васина. Долго ждать возможности еще раз забить самый дорогой игрок РПЛ не стал и под конец первого же тайма довел счет до крупного.

Расстройству фанатов ЦСКА не было предела. Они принялись громко ухать с трибун, когда произносилось имя нападающего. Но очередной удар их ждал на 89-й минуте — с поля был удален защитник ЦСКА Вадим Карпов. Этим тут же воспользовались петербуржцы. Аргентинец Себастьян Дриусси филигранно отправил с пенальти четвертый мяч в ворота соперника.

Итог встречи: петербургский «Зенит» набирает 53 очка и продолжает уверенно лидировать. ЦСКА остается на пятом месте с 36 очками. Перед ним на четвертом месте с 38 очками накануне разгромно проигравший «Ростов». На втором и третьем месте соответственно «Локомотив» и «Краснодар» с 41 очком и по одной игре в запасе.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на шестое место несколько часов назад поднялся «Спартак», обыграв тульский «Арсенал» со счетом 3:2.