«Спартак» поднялся на шестое место в таблице, обыграв «Арсенал» 3:2

Московский клуб «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» на их поле со счетом 3:2. Встреча проходила в рамках 23-го тура российской премьер-лиги.

Счет в конце первого тайма открыл центральный нападающий столичного клуба Александр Соболев. К слову, это был его первый гол за «Спартак». Уже во второй половине отличились его одноклубники Николай Рассказов и Эсекьель Понсе.

И казалось, что игра так и завершится всухую. Однако, в добавленное время туляки не позволили противнику уехать домой со столь яркой победой. Сначала пробил в нижнюю шестерку, выиграв борьбу у Павла Маслова, нападающий «Арсенала» Евгений Луценко. И еще через мгновение второй гол в ворота гостей отправил Даниил Лесовой.

Итог матча — «Спартак» набирает 31 очко и поднимается на шестое место в турнирной таблице, «Арсенал» — 28 очков и восьмая строчка соответственно.