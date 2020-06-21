Три человека погибли при нападении неизвестного с ножом в парке в Великобритании
Полиция оцепила центральный парк в английском городе Рединг. По факту произошедшего проводится расследование.
Фото: www.globallookpress.com © Joel Goodman
Три человека погибли, еще двое пострадали при нападении неизвестного с ножом в парке в Великобритании. Согласно последней информации, пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в центральном парке британского города Рединг, который находится возле Лондона — 65 километров от столицы, пишет РИА Новости.
«Мы в курсе сообщений об инциденте. Полиция на месте, проводится расследование», — говорится в сообщении в Twitter управления полиции по региону долины реки Темзы.
В социальных сетях очевидцы публикуют фото и видео из парка. На записях запечатлены, множество полицейских машин, а также вертолеты скорой помощи.
Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются. Не исключено, что инцидент может быть связан с прошедшим шествием в поддержку прав чернокожего населения.
Как отмечает агентство, преступления с использованием ножей, в особенности в молодежной среде, являются одной из серьезных проблем в Великобритании.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что житель Улан-Удэ обвиняется в подготовке массового убийства в техникуме. Расследование в отношении 19-летнего юноши завершено, скоро он предстанет перед судом.
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