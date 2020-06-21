Три человека погибли при нападении неизвестного с ножом в парке в Великобритании

Три человека погибли, еще двое пострадали при нападении неизвестного с ножом в парке в Великобритании. Согласно последней информации, пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в центральном парке британского города Рединг, который находится возле Лондона — 65 километров от столицы, пишет РИА Новости.

«Мы в курсе сообщений об инциденте. Полиция на месте, проводится расследование», — говорится в сообщении в Twitter управления полиции по региону долины реки Темзы.

В социальных сетях очевидцы публикуют фото и видео из парка. На записях запечатлены, множество полицейских машин, а также вертолеты скорой помощи.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются. Не исключено, что инцидент может быть связан с прошедшим шествием в поддержку прав чернокожего населения.

Как отмечает агентство, преступления с использованием ножей, в особенности в молодежной среде, являются одной из серьезных проблем в Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что житель Улан-Удэ обвиняется в подготовке массового убийства в техникуме. Расследование в отношении 19-летнего юноши завершено, скоро он предстанет перед судом.