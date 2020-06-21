Взрыв разрушил четыре этажа многоэтажки в Киеве

Взрыв, возможно, газовоздушной смеси произошел в одной из квартир жилого дома на юго-востоке Киева. ЧП произошло на проспекте Григоренко.

Как видно на кадрах с места ЧП, наиболее сильные повреждения получили помещения с четвертого по седьмой этаж. Перекрытия и внешние стены отсутствуют. Под угрозой разрушение восьмого этажа.

Facebook / Евгений Руденко

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. На место выехали экстренные службы.