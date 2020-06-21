В Чувашии простились с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым

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Светлана Александрова
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Он скончался в Санкт-Петербурге 18 июня, незадолго до этого сообщалось, что у него был диагностирован коронавирус.

В Чувашии простились с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым

Фото: www.cap.ru

В Чувашии в воскресенье простились с бывшим главой региона Михаилом Игнатьевым. Чиновник скончался 18 июня в возрасте 58 лет.

Как сообщает пресс-служба правительства Чувашской Республики, церемония прощания с Игнатьевым проходила в чебоксарском ледовом дворце. В последний путь его провожали родные, коллеги, простые жители Чувашии и представители власти. Соболезнования собравшимся выразил врио главы республики Олег Николаев.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Михаил Игнатьев был главой Чувашии с июля 2010 по январь 2020 года. 29 января президент России Владимир Путин отстранил его от должности с формулировкой: «в связи с утратой доверия». В мае стало известно, что у Игнатьева диагностирован коронавирус. Он был помещен в тяжелом состоянии в петербургский НМИЦ имени Алмазова. Накануне там сообщили, что у экс-главы Чувашии были серьезные проблемы с сердцем и двусторонняя пневмония с большим поражением легких.

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