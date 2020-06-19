Экс-глава Чувашии Игнатьев имел проблемы с сердцем и не раз обращался к врачам

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Валентин Черников
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Бывший руководитель Чувашской республики Михаил Игнатьев неоднократно попадал в медицинский центр в связи с тяжелой болезнью.

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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников

Тема:
Эпидемия коронавируса

Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев не раз обращался к врачам до инфицирования коронавирусом. Об этом сообщила ТАСС замглавврача Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Раиса Конашкова.

Уточняется, что чиновник неоднократно прибегал к медицинской помощи в 2019 году, а в феврале 2020-го поступил в медцентр в тяжелом состоянии.

«После обширного инфаркта у больного сформировалась и прогрессировала тяжелая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов. Ситуация усугублялась двусторонней пневмонией», — добавила врач.

Инфицированный COVID-19 Михаил Игнатьев накануне скончался в петербургском НМИЦ имени Алмазова. У него диагностировали двустороннюю пневмонию с большой площадью поражения легких. Он впал в кому и не приходил в сознание, находясь под аппаратом искусственной вентиляции легких.

В конце мая стало известно, что бывший руководитель республики, уволенный со своего поста в связи с утратой доверия, был помещен в реанимацию. Его состояние оценивалось как критическое.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутат госсовета Чувашии прокомментировал смерть экс-главы региона Игнатьева.

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