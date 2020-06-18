Скончался экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

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Алиса Маркова
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Он ушел из жизни в больнице, куда был госпитализирован в мае с коронавирусом.

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Фото, видео: Сергей Карпухин/фотохост-агентство ТАСС

Скончался экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он ушел из жизни в больнице, куда был госпитализирован в мае с коронавирусом. Михаил Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет.

По информации 5-tv.ru, инфицированный COOVID-19 Михаил Игнатьев скончался в НМИЦ имени Алмазова в Петербурге. Также у чиновника была диагностирована двусторонняя пневмония с большой площадью поражения легких. Он был в коме, и находился под аппаратом искусственной вентиляции легких, в сознание не приходил. Ситуацию со здоровьем экс-главы Чувашии осложнили проблемы с сердцем. Точную причину смерти установят специалисты.

В конце мая 5-tv.ru сообщал о том, что бывший чиновник Михаил Игнатьев, уволенный со своего в связи с утратой доверия, был помещен в реанимацию. Его состояние оценивалось как критическое.

Российский президент Владимир Путин 29 января подписал указ об отставке с поста руководителя Чувашской республики Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Президент подчеркнул, что поведение Игнатьева было лишено уважения к людям.

Причиной этому стали два инцидента с главой региона, вызвавшие общественный резонанс. Сначала Игнатьев извинялся за предложение «мочить» журналистов и блогеров, которые приезжая с разных регионов России «хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не зная о чем и о ком».

А точкой кипения сало поведение главы республики на вручении сотрудникам МЧС спецавтомобилей, при котором он заставил офицера подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. После этого Игнатьев был исключен из партии «Единая Россия» и позднее снят с должности указом президента.

С 1 января 2012 года Михаил Игнатьев был главой Чувашии. 9 июня 2015 года Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы республики, а в Единый день голосования 13 сентября 2015 года Игнатьев, получив 65,54% голосов избирателей, был избран на второй срок.

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Скончался экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

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