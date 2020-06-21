Случайность или нет? Накануне смертельного ДТП блогер Настя Тропи поругалась с отцом

Накануне смертельного ДТП блогер-миллионник Настя Тропицель, известная как Тропи, сильно повздорила с отцом. Подробности ссоры, опубликованной в личном Telegram-канале девушки, публикует UTRO.RU.

На скриншотах переписки видно, что близкий родственник блогера сильно обеспокоен ее делами и личной жизнью. В частности, отец, взывая дочь к разуму, просит наконец начать заниматься делом, а не веселиться круглые сутки.

«Если бы ни мама, уже давно бы без штанов осталась. Все твои коллеги трудятся и оставили тебя позади. А ты за последнее время везде в минусе. Надо взяться за голову и начать работать, если ты хочешь хорошо жить. Твой мотоциклист тянет тебя вниз», — обращается к Насте родственник.

При этом отец уточняет, что слова, сказанные им сейчас, наверняка, неприятны Тропи, однако это лишь «вид со стороны». Так, например, ему не понятно, почему Настя вдруг перестала приходить на встречи с партнерами, о которых договаривается мама, очевидно исполняющая роль менеджера.

«Это горькая, но правда. Мир меняется, ты за ним не успеваешь. У тебя уже нет такого успеха. Поддержкой это не решить. Тебе нужна помощь и совет», — констатировал папа Тропицель.

Комментируя сообщение, девушка буквально пришла в ярость. Она отмечает, что действительно в последнее время «эмоционально выгорела». Но вместе с тем хотела получить от самых близких людей добрые слова, а не нотации.

«Сообщения *** от папы, ****, родного человека!» — кратко подытожила девушка.

Telegram @С любовью, Тропи

Явилось ли это причиной сильного стресса, в результате которого могла произойти ужасная авария, повлекшая смерть Насти? Была ли трагедия случайностью или Тропи заранее все спланировала? Доподлинно неизвестно.

Настя Тропицель погибла в ДТП на одной из трасс курортного района Бали. Как пишет Утро.ru, девушка выбралась на прогулку на байках вместе с молодым человеком. В какой-то момент оба не справились с управлением и столкнулись. В результате Тропи получила травмы не совместимые с жизнью.

Позже информацию о смерти девушки подтвердила ее мама, опубликовав пост в Instagram-аккаунте блогера.

Instagram @nastyatropi

Ранее 5-tv.ru показал жуткие кадры с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель.