Помним о каждом дне: Акция «Линия памяти» состоялась в Москве
В ходе мероприятия волонтеры зажгли 1418 свечей, которые отражают количество дней Великой Отечественной войны.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На Крымской набережной столицы накануне вечером зажглась «Линия памяти».
1418 свечей, каждая из которых — один день Великой Отечественной войны. От первого, 22 июня 1941, до последнего — 9-го мая. Пройдя вдоль этой линии, каждый может отыскать дату, которая памятна в истории его семьи.
«Мы дети и внуки победителей, и эту победу, которая далась такой кровью, мужеством наших людей, мы никогда не забудем», — сказал Евгения Герасимов, депутат Мосгордумы, народный артист РФ.
А на Поклонной горе, у стен Музея Победы, зажглась «Огненная картина войны». Выложенное из сотен свечей изображение воина с плаката «Отстоим Москву». Старт акции дала министр культуры России Ольга Любимова. Она зажгла первую памятную свечу от Вечного огня мемориального комплекса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в российских городах проходит акция «Свеча памяти».
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