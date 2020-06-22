Самолет экстренно сел в Красноярске

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Красноярске из-за возникших неполадок. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

«Самолет ATR-42 выполнял рейс из Северо-Енисейска. Перед посадкой командир доложил о невыходе передней стойки шасси», — цитирует собеседника агентство.

По словам источника, самолет удалось благополучно посадить.

«Шасси все же удалось выпустить, у самой земли. При экстренной посадке никто не пострадал», — сказал источник.

ATR 42 — среднемагистральный двухмоторный турбовинтовой самолет, производится с 1984 года франко-итальянским концерном ATR.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лайнер МС-21 проверили в полете с выключенным двигателем.