По предварительной информации, никто из пассажиров не пострадал.

Самолет экстренно сел в Красноярске

Фото: РИА Новости / Илья Наймушин

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Красноярске из-за возникших неполадок. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

«Самолет ATR-42 выполнял рейс из Северо-Енисейска. Перед посадкой командир доложил о невыходе передней стойки шасси», — цитирует собеседника агентство.

По словам источника, самолет удалось благополучно посадить.

«Шасси все же удалось выпустить, у самой земли. При экстренной посадке никто не пострадал», — сказал источник.

ATR 42 — среднемагистральный двухмоторный турбовинтовой самолет, производится с 1984 года франко-итальянским концерном ATR.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лайнер МС-21 проверили в полете с выключенным двигателем.

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