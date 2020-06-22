Самолет экстренно сел в Красноярске
По предварительной информации, никто из пассажиров не пострадал.
Фото: РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Красноярске из-за возникших неполадок. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
«Самолет ATR-42 выполнял рейс из Северо-Енисейска. Перед посадкой командир доложил о невыходе передней стойки шасси», — цитирует собеседника агентство.
По словам источника, самолет удалось благополучно посадить.
«Шасси все же удалось выпустить, у самой земли. При экстренной посадке никто не пострадал», — сказал источник.
ATR 42 — среднемагистральный двухмоторный турбовинтовой самолет, производится с 1984 года франко-итальянским концерном ATR.
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