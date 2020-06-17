Лайнер МС-21 проверили в полете с выключенным двигателем

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Валентин Черников
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Летчик рассказал, как проходят испытания пассажирского самолета нового поколения.

Лайнер МС-21 проверили в полете с выключенным двигателем

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

Новейший Лайнер МС-21роверили в полете с одним выключенным двигателем. Об этом рассказала в интервью РИА Новости летчик-испытатель Олег Мутовин.

По его словам, при отработке систем полета отказов техники с каждым разом выявляется все меньше. Для оценки работы дублирующих систем пилоты сами вводят неисправности во время испытаний. Так, недавно они отключили один из двигателей и летали так больше двух часов, чтобы понять, как машина ведет себя в подобной ситуации.

Мутовин отметил, что четвертый МС-21-300 в первом полете показал высокую надежность всех систем. Однако пилоты продолжают испытания и увеличивают количество машин в воздухе. В начале этого месяца испытатели подняли три лайнера.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Запуск серийного производства модели намечен на 2021 год. Первой использовать воздушное судно собирается «Аэрофлот».

Ранее 5-tv.ru писал, что тарифы мировых авиакомпаний на внутренних рейсах снизились на 23%. По подсчетам специалистов IATA, спрос на авиабилеты в условиях низких цен вырос на 30%.

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