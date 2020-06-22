В Роскачестве назвали полезную альтернативу колбасе в окрошке

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Василий Заика
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По мнению специалистов системы мониторинга, ингредиент обладает большой калорийностью.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Turusov, Victor Lisitsyn, Komsomolskaya Pravda, digifoodstock.com, Rudolf

Специалисты Роскачества назвали полезную альтернативу колбасе в окрошке. По мнению экспертов системы мониторинга, данный ингредиент повышает общую калорийность летнего блюда.

Диетолог-эндокринолог Наталья Фадеева рекомендует тем, кто следит за своей фигурой, заменять колбасу отварным филе курицы или индейки. Кроме того, доктор медицинских наук отметила, что для «заливки» окрошки вместо кваса можно использовать маложирный кефир или минеральную воду.

В случае если без хлебного напитка никак не обойтись, в Роскачестве советуют готовить его в домашних условиях самостоятельно или покупать в магазине. Главное условие при выборе продукта — наименьшее содержание сахара.

Употреблять окрошку, по мнению экспертов, лучше до 19 часов — в жаркое время суток. Летний суп является источником жидкости столь необходимой при повышенных температурах.

«Окрошка содержит много свежих овощей и зелени, которые как раз и являются дополнительным источником воды. Кроме этого, они дают организму много витаминов, минералов и растительной клетчатки», — отметила Наталья Фадеева.

Диетолог подчеркнула, что окрошка противопоказана тем, кто страдает язвой желудка или от его повышенной секреции. Не стоит употреблять блюдо в период обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и тем, у кого диагностирован сахарный диабет и желчекаменная болезнь.

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