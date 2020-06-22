Внимание к деталям: последние приготовления к Параду Победы проходят в Москве

В регионах проходят последние приготовления к парадам Победы. Для их участников это — еще одна возможность проверить слаженность действий.

В Воронеже пешие колонны и боевая техника прошли по центральной площади города. Впервые участие в параде примут и женщины-военнослужащие, это представительницы Гвардейской армии Западного военного округа.

Готовятся к торжествам также на военной базе Хмеймим. Парадным строем там вместе с российскими военными пройдут солдаты сирийской армии.

Сейчас идут последние приготовления к Параду Победы и на Красной площади. Он будет максимально точно повторять парад, который прошел 24 июня 1945 года. Эксперты изучают хронику 75-летней давности. Обращают внимание на мельчайшие детали — на униформу и строй солдат-победителей.