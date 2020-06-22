Пользователи ВКонтакте получили возможность снимать клипы с помощью жестов

Пользователи ВКонтакте получили доступ к разделу «Клипы». Сервис позволяет снимать короткие видеоролики с эффектами дополненной реальности. Процессом создания клипов можно управлять при помощи жестов — ✌️✋👍❤️ и других.

Теперь для создания динамичных и увлекательных видеороликов не требуется профессиональное оборудование и многочасовой монтаж. Для того, чтобы создать клип, необходимо открыть камеру в новом разделе и показать «два пальца вверх». Также при помощи жестов можно добавлять музыку к видеороликам, заменять фон и примерять виртуальные маски.

ВКонтакте

Поначалу новый сервис был доступен лишь избранным пользователям и знаменитостям. Созданные ими клипы набрали более полутора миллиардов просмотров.

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