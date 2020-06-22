Привет из Калининграда! Какое удивительное послание нашел в бутылке житель Тайваня

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Письмо дрейфовало в океане почти четверть века.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Helmut Meyer zur Capellen; 5-tv.ru

Удивительную находку обнаружил житель Тайваня на морском побережье — среди кучи мусора он нашел бутылку с таинственным посланием.

Письмо дрейфовало почти полвека и преодолело десятки тысяч километров. А отправителем оказалась жительница Калининграда.

Письмо из прошлого прочитала Анна Калачева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тайник с бандеровскими документами 70-летней давности нашли на Украине.

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