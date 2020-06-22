Экс-депутат расстрелял лодку с ребенком в Ленинградской области

В Ленинградской области задержан мужчина, расстрелявший из карабина лодку, в которой находились двое взрослых и ребенок. Ему не понравилось, что семья слишком близко подплыла к его дачному участку. Стрелком оказался экс-депутат, а ныне бизнесмен.

«Следственным отделом по городу Приозерск управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего молодого человека подозреваемого в покушении на убийство», — рассказала старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Ленинградской области Мария Добрынина.

Женщина сейчас в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Ребенку, скорее всего, потребуется помощь психологов.