Безоговорочная победа: боксеры из России триумфально выступили на ЧЕ в Софии

Сборная России по боксу победила в медальном зачете чемпионата Европы в Софии

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы по боксу в Софии на первом месте в медальном зачете. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса РФ.

По итогам соревнований российские спортсмены оказались лучшими как по количеству золотых медалей, так и по общей сумме наград. Всего в активе национальной команды 15 медалей: семь золотых, пять серебряных и три бронзовые. В таблице Россия обогнала команды Турции и Азербайджана.

В мужском турнире боксеры выступили лучше всех, завоевав пять золотых и две серебряные награды. Они оставили позади себя сборные Азербайджана и Украины. В состязаниях среди женщин Россия довольствовалась двумя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

Генеральный секретарь федерации Александр Беспутин оценил выступление национальной команды на первенстве на «десять баллов из десяти». При этом он отметил, что количество золотых медалей на первенстве могло быть выше.

Ранее 5-tv.ru писал о победе боксерши Юлии Чумгалаковой на чемпионате Европы. В финале она взяла вверх над украинской спортсменкой, которая демонстративно покинула церемонию награждения во время исполнения гимна России.

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