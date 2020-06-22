«В реанимации»: Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии отца, переболевшего COVID-19

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Нюра Незванова
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Чемпион UFC признался, что его отец находится в тяжелом состоянии.

«В реанимации»: Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии отца, переболевшего COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Хабиб Нурмагомедов поделился информацией о самочувствии своего отца — Абдулманапа, которого госпитализировали с коронавирусом. О самочувствии родителя чемпион UFC рассказал в эфире Первого канала.

«Сейчас его положение до сих пор тяжелое, он находится в реанимации. Коронавирус позади, но инфекция оставила последствия. Насчет почек, насчет сердца. Насчет вируса уже можно не переживать», — сказал прославленный спортсмен.

По словам бойца, он посещает отца каждый день, и папа его узнает, но пообщаться им не удается, так как мужчина находится «под аппаратами».

«Каждый день я его посещаю, держу его за руку, общаюсь, он жестами дает понять, что меня узнает», — сказал Хабиб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Абдулманап госпитализирован в одну из больниц Москвы. Изначально у него диагностировали пневмонию, но позже случился инсульт и неделю отец Хабиба находился в коме. Он также был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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