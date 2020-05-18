«Очень тяжелая ситуация»: Хабиб Нурмагомедов впервые рассказал о состоянии отца
Несколько дней назад заслуженный тренер РФ был госпитализирован с подтвержденным COVID-19.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, Instagram @khabib_nurmagomedov
Прославленный российский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов впервые публично высказался о здоровье своего отца — 57-летнего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, ранее инфицированного COVID-19.
Накануне исламского праздника — Курбан-байрама — именитый спортсмен обратился к подписчикам в Instagram с просьбой отложить все запланированные походы к родственникам, напомнив, как опасен коронавирус.
«Пожалуйста, соблюдайте требования врачей! Очень тяжелое положение! У меня лично более 20 человек лежало в реанимации из близких родственников. Многих из них уже нет среди нас. Отец сейчас находится в больнице. Состояние очень тяжелое. Этот вирус дал ему на сердце (осложнение — Прим.ред.). Год назад мы делали ему операцию на сердце. Сейчас заново сделали операцию. Положение очень тяжелое», — с горечью сообщил Нурмагомедов.
В комментариях поклонники пожелали родственнику бойца скорейшего выздоровления и долгих лет жизни, пообещав, что обязательно помолятся за тренера в священную ночь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отца Хабиба Нурмагомедова ввели в искусственную кому.
- 18 мая
- Путин назвал самолечение и позднее обращение к врачам причинами роста смертей от COVID-19 в Дагестане
- 18 мая
- Путин и Эрдоган обсудили борьбу с пандемией COVID-19
- 18 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 18 мая
- 18 мая
- За сутки в России от СОVID-19 вылечились почти три тысячи человек
- 18 мая
- Штраф лежачему профессору РУДН за нарушение самоизоляции отнесли к мошенничеству
- 18 мая
- Австралия предложила провести расследование причин пандемии COVID-19
- 18 мая
- СКР заявил о нарушения с выплатой медикам в десяти регионах России
- 18 мая
- Путин назвал две причины непростой ситуации с коронавирусом в Дагестане
- 18 мая
- Стало известно, когда откроются кинотеатры и спортзалы
- 18 мая
- В Москве за нарушение самоизоляции оштрафовали прикованного к кровати инвалида
Читайте также
81%
-0.23 78.94
-0.19
Нашли ошибку?