«Очень тяжелая ситуация»: Хабиб Нурмагомедов впервые рассказал о состоянии отца

Несколько дней назад заслуженный тренер РФ был госпитализирован с подтвержденным COVID-19.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, Instagram @khabib_nurmagomedov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Прославленный российский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов впервые публично высказался о здоровье своего отца — 57-летнего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, ранее инфицированного COVID-19.

Накануне исламского праздника — Курбан-байрама — именитый спортсмен обратился к подписчикам в Instagram с просьбой отложить все запланированные походы к родственникам, напомнив, как опасен коронавирус.

«Пожалуйста, соблюдайте требования врачей! Очень тяжелое положение! У меня лично более 20 человек лежало в реанимации из близких родственников. Многих из них уже нет среди нас. Отец сейчас находится в больнице. Состояние очень тяжелое. Этот вирус дал ему на сердце (осложнение — Прим.ред.). Год назад мы делали ему операцию на сердце. Сейчас заново сделали операцию. Положение очень тяжелое», — с горечью сообщил Нурмагомедов.

Instagram @khabib_nurmagomedov

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Эпидемия коронавируса
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