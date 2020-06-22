«У каждого свои скелеты в шкафу»: Пригожин о крахе брака Асмус и Харламова
Продюсер заявил, что разбираться в причинах развала чужих отношений крайне сложно.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
Фото, видео: Instagram @asmuskristina; 5-tv.ru
Сообщение о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова грянуло как гром среди ясного неба. Актриса и резидент Comedy Club объявили о расставании в соцсетях один за другим. Коллеги по цеху и люди из окружения артистов продолжают реагировать на неожиданную новость. Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя звездный развод в беседе с 5-tv.ru, сказал, что ему очень сложно рассуждать о чужих отношениях, но он считает, что причина расставания пары кроется не в вынужденном пребывании вместе из-за пандемии.
«Я не думаю, что причиной является карантин. Что в карантине, что вне него, отношения могут меняться», — заявил Пригожин, подчеркнув, что давать оценку сложно, поскольку причины могут быть абсолютно любые.
Продюсер заявил, что у каждого есть «свои скелеты в шкафу», а «рыться в чужом шкафу крайне трудно». При этом он отметил, что жизнь не стоит на месте, и в ней может случиться что угодно.
«Жизнь меняется. У меня вот первый брак был неудачным, что теперь я должен сделать?», — спросил Пригожин.
Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Деффчонки» Ольга Дибцева предупредила о травле Кристины Асмус из-за развода. Актриса и юморист Гарик Харламов сообщили широкой публике о крахе своего брака, но при этом не назвали причину расставания. Как сообщила Асмус, ни скандальный фильм «Текст», ни пандемия здесь ни при чем.
Читайте также
46%
-0.09 77.83
-0.17
Нашли ошибку?