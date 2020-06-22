«У каждого свои скелеты в шкафу»: Пригожин о крахе брака Асмус и Харламова

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 145

Продюсер заявил, что разбираться в причинах развала чужих отношений крайне сложно.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina; 5-tv.ru

Сообщение о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова грянуло как гром среди ясного неба. Актриса и резидент Comedy Club объявили о расставании в соцсетях один за другим. Коллеги по цеху и люди из окружения артистов продолжают реагировать на неожиданную новость. Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя звездный развод в беседе с 5-tv.ru, сказал, что ему очень сложно рассуждать о чужих отношениях, но он считает, что причина расставания пары кроется не в вынужденном пребывании вместе из-за пандемии.

«Я не думаю, что причиной является карантин. Что в карантине, что вне него, отношения могут меняться», — заявил Пригожин, подчеркнув, что давать оценку сложно, поскольку причины могут быть абсолютно любые.

Продюсер заявил, что у каждого есть «свои скелеты в шкафу», а «рыться в чужом шкафу крайне трудно». При этом он отметил, что жизнь не стоит на месте, и в ней может случиться что угодно.

«Жизнь меняется. У меня вот первый брак был неудачным, что теперь я должен сделать?», — спросил Пригожин.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Деффчонки» Ольга Дибцева предупредила о травле Кристины Асмус из-за развода. Актриса и юморист Гарик Харламов сообщили широкой публике о крахе своего брака, но при этом не назвали причину расставания. Как сообщила Асмус, ни скандальный фильм «Текст», ни пандемия здесь ни при чем.

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