Ростуризм назвал сроки открытия популярных туристических направлений в России
Авиакомпания «Россия» выполнила первый туристический рейс в Сочи в летнем сезоне 2020.
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Фото, видео: Известия / Алексей Агарышев
Наиболее популярные туристические направления в России, закрытые из-за распространения коронавирусной инфекции, начнут принимать первых россиян из других регионов уже к началу июля. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
«Мы надеемся на дальнейшее планомерное снятие ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации. К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», — приводит ее слова пресс-служба Ростуризма.
Догузова также подчеркнула, что главной задачей на лето 2020 является обеспечение безопасного и доступного отдыха для россиян «от Калининграда до Владивостока».
В понедельник 22 июня авиакомпания «Россия» совместно с оператором «Библио-Глобус» совершила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта «Шереметьево», обозначив начало летнего сезона для российских путешественников.
С 21 июня в Сочи отменена обязательная обсервация для туристов, прибывающих из других регионов, а также частично снят режим эпидемиологического контроля.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что бизнес России предложил на время отказаться от курортного сбора в Ставропольском и Алтайском краях.
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