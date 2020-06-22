Ростуризм назвал сроки открытия популярных туристических направлений в России

Наиболее популярные туристические направления в России, закрытые из-за распространения коронавирусной инфекции, начнут принимать первых россиян из других регионов уже к началу июля. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Мы надеемся на дальнейшее планомерное снятие ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации. К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», — приводит ее слова пресс-служба Ростуризма.

Догузова также подчеркнула, что главной задачей на лето 2020 является обеспечение безопасного и доступного отдыха для россиян «от Калининграда до Владивостока».

В понедельник 22 июня авиакомпания «Россия» совместно с оператором «Библио-Глобус» совершила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта «Шереметьево», обозначив начало летнего сезона для российских путешественников.

С 21 июня в Сочи отменена обязательная обсервация для туристов, прибывающих из других регионов, а также частично снят режим эпидемиологического контроля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бизнес России предложил на время отказаться от курортного сбора в Ставропольском и Алтайском краях.