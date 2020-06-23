На Украине планируют продолжить разрыв договоров с Россией
Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел страны Василий Боднар.
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Фото, видео: Interfax.com.ua;.Segodnya.ua; www.globallookpress.com / Mykola Miakshykov, eye ubiquitous / hutchison, Vyacheslav Madiyevskyy
Украина продолжает пересматривать договоры с Россией и планирует разорвать еще часть заключенных ранее двухсторонних соглашений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел государства Василий Боднар. Он напомнил, что количество подобных документов после войны уже сократилось примерно на треть и будет дальше уменьшаться.
«До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашений. Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться», — приводит слова замглавы украинского МИД «Укринформ».
При этом Боднар отметил, что киевские власти отказываются от радикально-эмоциональных шагов, которые могут навредить их гражданам. Вследствие этого они не прекращали свое дипломатическое присутствие в РФ, пишет Утро.ру. Между двумя странами частично действует как договорная база в рамках СНГ, так и двусторонняя.
Замминистра иностранных дел Незалежной добавил, что разрыв всех украинско-российских договоров разом создаст патовую ситуацию в республике, которая не будет иметь механизма для защиты интересов украинских граждан в РФ, чего допустить нельзя.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что проводить консультации по Донбассу без участия России предложил вице-премьер Украины Алексей Резников.
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