Украина предложила формат консультаций по Донбассу без России

Проводить консультации по Донбассу в «будапештском формате» и без участия России предложил вице-премьер Украины Алексей Резников. Свое обращение к представителям Великобритании и США он изложил в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета — исследовательского центра, работающего под эгидой НАТО.

По словам Резникова, с аналогичным предложением выступал представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН еще в марте 2014 года. Однако тогда инициатива не получила поддержки. Теперь же необходимость в этом назрела. Россию следует отстранить от обсуждения на первых порах, так как она нарушила договор и напала на Украину.

«Мы должны сейчас рассмотреть возвращение к будапештскому формату. На первых порах консультации должны проходить без участия России, учитывая, что Москва отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой. Однако формат Будапешта впоследствии предоставит возможности для нового взаимодействия с Кремлем», — подчеркнул Резников.

Также представитель Украины добавил, что Киев не отказывается пока от минского формата, так как он дает возможность возвращать своих пленных из России на родину в ходе обмена заключенными.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией. Согласно документу, страны гарантировали Киеву безопасность в обмен на согласие присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидации ядерного потенциала.

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