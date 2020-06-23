Засекреченную систему залпового огня «Торнадо-С» покажут на Параде Победы
Также на Параде в честь 75-летия Победы будет много и других отсылок к 45-му году.
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Фото, видео: РИА Новости; 5-tv.ru
Опубликованы уникальные документы о подготовке и проведении самого первого Парада Победы. Один из них — подробная инструкция, в которой в мельчайших подробностях расписан порядок построения и прохождения сводных полков. Точно указано, сколько среди участников будет маршалов, генералов, офицеров и рядовых, и в каком темпе они должны идти по Красной площади.
Традиции Парада Победы в большинстве деталей сохранены и сейчас. Например, порядок следования: сначала пешие колонны, затем техника.
На Параде в честь 75-летия Победы будет много и других отсылок к 45-му году. Кроме того, будут впервые показаны новейшие образцы техники, например, система залпового огня «Торнадо-С». Вплоть до репетиции Парада ее облик оставался засекречен.
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