Засекреченную систему залпового огня «Торнадо-С» покажут на Параде Победы

Опубликованы уникальные документы о подготовке и проведении самого первого Парада Победы. Один из них — подробная инструкция, в которой в мельчайших подробностях расписан порядок построения и прохождения сводных полков. Точно указано, сколько среди участников будет маршалов, генералов, офицеров и рядовых, и в каком темпе они должны идти по Красной площади.

Традиции Парада Победы в большинстве деталей сохранены и сейчас. Например, порядок следования: сначала пешие колонны, затем техника.

На Параде в честь 75-летия Победы будет много и других отсылок к 45-му году. Кроме того, будут впервые показаны новейшие образцы техники, например, система залпового огня «Торнадо-С». Вплоть до репетиции Парада ее облик оставался засекречен.