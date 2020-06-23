Разработку вакцин и лекарств от COVID-19 обсудили на общем собрании РАН

Эфирная новость 27

Более двух тысяч академиков и профессоров со всей страны принимают участие в мероприятии, впервые проходящем в онлайн-формате.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government; 5-tv.ru

В борьбе с коронавирусом помогают новейшие достижения российских ученых. О разработке вакцин и лекарств, которые сейчас проходят сразу в нескольких научных институтах, сегодня говорили на общем собрании Российской академии наук. Впервые оно проходит в онлайн-формате.

Как прозвучало на собрании, сейчас особенно важно поддержать талантливую молодежь, дать им возможность поступить в ВУЗы, найти работу с достойной зарплатой. Для этого запущена специальная программа повышения конкурентоспособности российских вузов.

«Основным критерием успешности участия в программе будут не рейтинги, не наукометрические показатели, а количество выпускников, трудоустроенных в сектор исследований и разработок РФ. И вторым критерием будет уровень их средней зарплаты», — сказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

По видеосвязи в общем собрании участвуют более двух тысяч академиков и профессоров со всей страны.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
68.84
-0.64 77.68
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:59
ФСБ рассекретила архивные документы о Параде Победы 1945 года
15:49
На земле, на воде и в воздухе: Подготовка к «Алым парусам» идет в Петербурге
15:40
От ангельской блондинки до роковой «стервочки»: как с годами менялась Маша Малиновская
15:30
В России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца
15:28
Тест: Знаете ли вы стихи и жизнь Анны Ахматовой?
15:21
«У него уникальный слух!» — Близкие Валерия Меладзе рассказали о его даре

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок