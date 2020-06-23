Разработку вакцин и лекарств от COVID-19 обсудили на общем собрании РАН
Более двух тысяч академиков и профессоров со всей страны принимают участие в мероприятии, впервые проходящем в онлайн-формате.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government; 5-tv.ru
В борьбе с коронавирусом помогают новейшие достижения российских ученых. О разработке вакцин и лекарств, которые сейчас проходят сразу в нескольких научных институтах, сегодня говорили на общем собрании Российской академии наук. Впервые оно проходит в онлайн-формате.
Как прозвучало на собрании, сейчас особенно важно поддержать талантливую молодежь, дать им возможность поступить в ВУЗы, найти работу с достойной зарплатой. Для этого запущена специальная программа повышения конкурентоспособности российских вузов.
«Основным критерием успешности участия в программе будут не рейтинги, не наукометрические показатели, а количество выпускников, трудоустроенных в сектор исследований и разработок РФ. И вторым критерием будет уровень их средней зарплаты», — сказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
По видеосвязи в общем собрании участвуют более двух тысяч академиков и профессоров со всей страны.
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