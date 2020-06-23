От ангельской блондинки до роковой «стервочки»: как с годами менялась Маша Малиновская
Телеведущая неоднократно экспериментировала с размером губ, формой носа и даже щек.
Фото: Instagram @malinovskaya_tv
Внешность телеведущей Маши Малиновской многие считают едва ли не идеальной. Пухлые губки, аккуратный носик, внушительный бюст — все это не может не восхищать. Однако красота звезды далека от естественности. Знаменитость несколько раз ложилась под нож пластического хирурга, для того чтобы исправить свои недостатки. О том, какие операции делала светская львица, вспомнил 5-tv.ru.
Увеличила губы
Маша Малиновская стала одной из первых представительниц шоу-бизнеса, которые решили увеличить губы. Позже ведущая признавалась, что в школе над ней смеялись, она решила исправить недостатки посредством силикона. Результатом звезда осталась довольна.
Увеличила грудь
В середине нулевых Малиновская решилась еще на одно кардинальное преображение — она значительно увеличила свою бюст и стала пользоваться невероятной популярность у представителей мужского пола.
Отрастила волосы и изменила разрез глаз
На этом эксперименты ведущей со своей внешностью не закончились. Со временем она отрастила волосы, а также решилась на блефоропластику, то есть изменения разреза глаз, благодаря чему ее взгляд стал более открытым.
Сделала микроблейдинг бровей
Светская львица всегда старалась следовать модным тенденциям, поэтому в 2010 году вслед за другими знаменитостями начала колоть ботокс и сделала микроблейдинг бровей. Они стали гуще и шире.
Уменьшила грудь
Потом, в 2010 году Малиновская легла на операцию по уменьшению груди, потому что большой бюст вышел из моды.
Перекрасилась в брюнетку
В 2014 году телеведущая ушла в другую крайность: она перекрасилась в брюнетку и стала активно использовать для пластики лица филлеры, отчего удлиненный, кукольный овал лица звезды стал круглым.
Сделала акцент на скулах
После этого, желая оставаться в тренде, в кабине пластического хирурга знаменитость сделала более четко очерченными скулы и удлинила подбородок.
Изменила форму губ
Позже Мария вновь решилась на эксперименты со своей внешностью. На этот раз хирург с помощью скальпеля сделал галочку верхней губы светской львицы ярко выраженной.
Убрала нависшее веко
И вот совсем недавно Малиновская убрала нависшее веко, что сделало ее взгляд более выразительным. Результатами операции звезда поспешила поделиться с фанатами. Судя по отзывам, большинство из них были в восторге от нового преображения теледивы.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как чувствует себя Маша Малиновская, живя год без секса и отношений.
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