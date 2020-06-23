От ангельской блондинки до роковой «стервочки»: как с годами менялась Маша Малиновская

Внешность телеведущей Маши Малиновской многие считают едва ли не идеальной. Пухлые губки, аккуратный носик, внушительный бюст — все это не может не восхищать. Однако красота звезды далека от естественности. Знаменитость несколько раз ложилась под нож пластического хирурга, для того чтобы исправить свои недостатки. О том, какие операции делала светская львица, вспомнил 5-tv.ru.

Увеличила губы

Instagram @malinovskaya_tv

Маша Малиновская стала одной из первых представительниц шоу-бизнеса, которые решили увеличить губы. Позже ведущая признавалась, что в школе над ней смеялись, она решила исправить недостатки посредством силикона. Результатом звезда осталась довольна.

Увеличила грудь

www.globallookpress.com / Viktor Chernov

В середине нулевых Малиновская решилась еще на одно кардинальное преображение — она значительно увеличила свою бюст и стала пользоваться невероятной популярность у представителей мужского пола.

Отрастила волосы и изменила разрез глаз

www.globallookpress.com / Alexander Keltik

На этом эксперименты ведущей со своей внешностью не закончились. Со временем она отрастила волосы, а также решилась на блефоропластику, то есть изменения разреза глаз, благодаря чему ее взгляд стал более открытым.

Сделала микроблейдинг бровей

Instagram @malinovskaya_tv

Светская львица всегда старалась следовать модным тенденциям, поэтому в 2010 году вслед за другими знаменитостями начала колоть ботокс и сделала микроблейдинг бровей. Они стали гуще и шире.

Уменьшила грудь

Instagram @malinovskaya_tv

Потом, в 2010 году Малиновская легла на операцию по уменьшению груди, потому что большой бюст вышел из моды.

Перекрасилась в брюнетку

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В 2014 году телеведущая ушла в другую крайность: она перекрасилась в брюнетку и стала активно использовать для пластики лица филлеры, отчего удлиненный, кукольный овал лица звезды стал круглым.

Сделала акцент на скулах

Instagram @malinovskaya_tv

После этого, желая оставаться в тренде, в кабине пластического хирурга знаменитость сделала более четко очерченными скулы и удлинила подбородок.

Изменила форму губ

Instagram @malinovskaya_tv

Позже Мария вновь решилась на эксперименты со своей внешностью. На этот раз хирург с помощью скальпеля сделал галочку верхней губы светской львицы ярко выраженной.

Убрала нависшее веко

Instagram @malinovskaya_tv

И вот совсем недавно Малиновская убрала нависшее веко, что сделало ее взгляд более выразительным. Результатами операции звезда поспешила поделиться с фанатами. Судя по отзывам, большинство из них были в восторге от нового преображения теледивы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как чувствует себя Маша Малиновская, живя год без секса и отношений.