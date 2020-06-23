ФСБ рассекретила архивные документы о Параде Победы 1945 года

В 2020 году Парад Победы в Москве, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня. В этот же день прошел первый Парад Победы в 1945 году. В честь этого события ФСБ России обнародовала уникальные архивные документы, связанные с первым торжественным Парадом на Красной площади 24 июня 1945 года.

Среди представленных 5-tv.ru раритетов находится 20-страничная инструкция по проведению парада. Она подробно регламентировала порядок проведения парада сводных полков всех фронтов, флота и войск Московского гарнизона. Инструкция прописывала порядок построения и определяла правила шествия для каждого участника, включая темп и шаг.

«При прохождении торжественным маршем перед Мавзолеем „ура“ не кричат, держат твердый и четкий шаг», — говорится в инструкции, передает ТАСС.

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Кроме того, документ определял, на каком расстоянии от Красной площади можно перестраиваться в колоннах и с какой скоростью ехать конницам, мотоциклам, танкам и самоходным установкам. Инструкция также предусматривала требования к авиации для пролета над главной площадью страны.

Некоторые ритуалы первого Парада Победы, введенные данной инструкцией, выполняются до сих пор. Например, напротив Мавзолея командующий парадом должен отдать рапорт принимающему парадом, а затем сделать объезд войск под звуки марша. Когда принимающий парад возвращается на Красную площадь, войска должны встретить его криком «ура», а оркестр играть «Слава Родине», пока он поднимается на трибуну Мавзолея. После речи с трибуны Мавзолея должен быть дан артиллерийский салют, а оркестр в этот момент исполняет гимн.

Инструкция была утверждена 12 июня. Документ косвенно свидетельствует, что по изначальному замыслу принимать парад должен был Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Вместе с тем, Жуков вспоминал, что Сталин возложил на него эту миссию буквально за неделю до события. В итоге с речью с Мавзолея выступил Жуков, а Сталин произнес речь на следующий день во время торжественного приема в Кремле по случаю Парада Победы.

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Торжественный прием в Кремле

ФСБ также показала, как выглядели пригласительные билеты на торжественный прием в Кремле в честь участников Парада Победы. Отмечается, что были отпечатаны отдельные приглашения в Георгиевский зал, Владимирский зал и Грановитую палату. Всего было три вида пропуска — с правом входа в зал, без права входа в зал и «пропуск всюду», сопровождаемый подписью коменданта Кремля.

В архиве также сохранился документ с репертуаром оркестра Московского Кремля в этот день. Прозвучали марши «Сталинский маршрут», «Родная Москва», «Парад», «Слава Родине», «Маршалл Рокоссовский», а также песни «Любимый город», «Песнь защитников Москвы», «Катюша» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Параде в честь 75-летия Победы будет много отсылок к 45-му году. Так, будут впервые показаны новейшие образцы техники, например система залпового огня «Торнадо-С».