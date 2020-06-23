«Никого там не видели»: соседка о квартире в Москве, где нашли младенцев

Жительница дома на Аргуновской улице на северо-западе Москвы, рассказала о соседях, в квартире которых были обнаружены пять новорожденных детей. По словам женщины, в декабре она познакомилась с девушкой и ее пожилой матерью, приехавшими в Россию из Китая.

«В декабре с ними познакомились, потому что сами переехали в этом месяце. Познакомились, когда она заходила с пожилой женщиной в наш подъезд. Сказала, что они из Китая. Мама-пенсионерка прилетела из Пекина. Она студентка, учится в России. Пригласили в гости, затащили вещи. Никого там не видели, никаких детей, никого. Несколько раз встречались также на площадке», — сказала соседка.

Пять новорожденных младенцев были обнаружены в квартире днем 23 июня. Вместе с детьми находились гражданки Китая. Женщины пояснили, что малышей выносили суррогатные матери. По некоторым данным, младенцев готовили к продаже.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Торговля людьми».

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото из квартиры в Москве, где были обнаружены пять новорожденных детей.