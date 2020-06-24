🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 июня, когда Луна находится в созвездии Льва, знакам зодиака стоит проявлять больше инициативы, заняться творчеством и ввязаться в какую-нибудь авантюру. Однако решение финансовых вопросов лучше перенести на другое время.

♈ Овен

Овны, вы чувствуете неуверенность, несмотря на то, что уже так близки к финишу. То, что вы застряли в колее, не значит, что не сможете добраться до конца. Главное — верить в свои силы. Пусть поддержка ваших близких, станет для вас мотивирующей.

Космический совет: не опускайте руки у финиша.

♉ Телец

Процессы создания и разрушения тесно взаимосвязаны. Одно не может существовать без другого. Легко убедить себя, что все идет не так! Но когда вы посмотрите за пределы иллюзий, то поймете, что все, что ни делается, делается для величайшего блага.

Космический совет: будьте благодарны за свой путь.

♊ Близнецы

Близнецы, осознание — это первый шаг к освобождению от того, что уже не ваше. Некоторые из вас считают себя недостойными того, что имеете. Помните, любить себя также важно, как любить ближнего.

Космический совет: не будьте слишком строги к себе.

♋ Рак

Рак, вам необходимо найти свой источник вдохновения. Вы чахните от однообразия, оно вредит не только вашему душевному состоянию, но и здоровью. Постарайтесь взглянуть на мир под другим углом.

Космический совет: найдите свой источник вдохновения.