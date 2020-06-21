Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня

Предстоящая неделя может принести многим из нас импульсивные, но путаные действия. Например, может быть много усилий, не приводящих к результату. Часть решений и интуитивных находок все же будут почти гениальными и сгладят ситуацию.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя будет беспокойной, наполненной метаниями и неверными решениями. Лучше всего будет отложить важные решения и разговоры, меньше переживать по пустякам. И не придираться к словам в разговорах с окружающими.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя будет продуктивной, наполненной полезными переговорами и ценной информацией. Особенно она подходит для подведения итогов прошлого, воспоминаний, анализа. Так вы сможете сделать важные выводы и впоследствии принять точные решения.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит относительно спокойная неделя. Хорошо будут идти дела, связанные с красотой, общением, поиском компромисса и гармонии. Постарайтесь поймать состояние, когда все происходит легко, как бы само собой.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя скорее положительная, располагающая к вдумчивости, анализу и принятию важных решений. Вы чувствуете особую глубину и осознанность, которые позволяют вам понять, чего же вы на самом деле хотите.

Лев — гороскоп на неделю

Львам неделя поможет в раскрытии творческого потенциала. Она будет хороша для поиска вдохновения, а также для подведения итогов в важных для вас отношениях. В целом, неделя приятная и позитивная.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев наступил положительный период. Вам полезно будет подумать о себе, о своей жизни, подвести итоги. Вы сможете все точно оценить и сделать правильные выводы, ценность которых осознаете в дальнейшем.

Весы — гороскоп на неделю

Весам на предстоящей неделе будут сложно даваться разговоры и обсуждения. Возможны неправильно понятые фразы и слова, ненамеренный обман и конфликты на этой почве. Однако многое удастся сгладить, благодаря вашему приподнятому и позитивному настрою.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоящая неделя будет очень способствовать в анализе их текущей ситуации. Вообще, умственная работа будет даваться легко и с удовольствием. Ей и посвятите основное количество времени и сил.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя скорее неблагоприятная. Из-за вашей бесчувственности вы можете задеть и обидеть кого-то из окружающих. Извиняться вам тоже не захочется, и в отношениях может появиться некий осадок.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам не захочется ничего планировать, однако будут порывы к спонтанным и вдохновляющим действиям. В результате возможны ошибки и неточности в делах.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя вдохновляющая. Все, что связано с красотой, вдохновением, общением с противоположным полом, — по-прежнему приносит удовольствие и пользу. Посвящайте этому как можно больше времени.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам будет полезно проанализировать и проговорить свои чувства. Вы сможете многое понять о себе, если поработаете с психологом, или просто глубоко пообщаетесь с кем-то из близких.

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