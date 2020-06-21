Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
На предстоящей неделе некоторые представители знаков зодиака будут прилагать множество усилий, которые окажутся бесполезными и не приведут к результату.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Предстоящая неделя может принести многим из нас импульсивные, но путаные действия. Например, может быть много усилий, не приводящих к результату. Часть решений и интуитивных находок все же будут почти гениальными и сгладят ситуацию.
Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.
Овен — гороскоп на неделю
Для Овнов неделя будет беспокойной, наполненной метаниями и неверными решениями. Лучше всего будет отложить важные решения и разговоры, меньше переживать по пустякам. И не придираться к словам в разговорах с окружающими.
Телец — гороскоп на неделю
Для Тельцов неделя будет продуктивной, наполненной полезными переговорами и ценной информацией. Особенно она подходит для подведения итогов прошлого, воспоминаний, анализа. Так вы сможете сделать важные выводы и впоследствии принять точные решения.
Близнецы — гороскоп на неделю
Близнецам предстоит относительно спокойная неделя. Хорошо будут идти дела, связанные с красотой, общением, поиском компромисса и гармонии. Постарайтесь поймать состояние, когда все происходит легко, как бы само собой.
Рак — гороскоп на неделю
Для Раков неделя скорее положительная, располагающая к вдумчивости, анализу и принятию важных решений. Вы чувствуете особую глубину и осознанность, которые позволяют вам понять, чего же вы на самом деле хотите.
Лев — гороскоп на неделю
Львам неделя поможет в раскрытии творческого потенциала. Она будет хороша для поиска вдохновения, а также для подведения итогов в важных для вас отношениях. В целом, неделя приятная и позитивная.
Дева — гороскоп на неделю
Для Дев наступил положительный период. Вам полезно будет подумать о себе, о своей жизни, подвести итоги. Вы сможете все точно оценить и сделать правильные выводы, ценность которых осознаете в дальнейшем.
Весы — гороскоп на неделю
Весам на предстоящей неделе будут сложно даваться разговоры и обсуждения. Возможны неправильно понятые фразы и слова, ненамеренный обман и конфликты на этой почве. Однако многое удастся сгладить, благодаря вашему приподнятому и позитивному настрою.
Скорпион — гороскоп на неделю
Скорпионам предстоящая неделя будет очень способствовать в анализе их текущей ситуации. Вообще, умственная работа будет даваться легко и с удовольствием. Ей и посвятите основное количество времени и сил.
Стрелец — гороскоп на неделю
Для Стрельцов неделя скорее неблагоприятная. Из-за вашей бесчувственности вы можете задеть и обидеть кого-то из окружающих. Извиняться вам тоже не захочется, и в отношениях может появиться некий осадок.
Козерог — гороскоп на неделю
Козерогам не захочется ничего планировать, однако будут порывы к спонтанным и вдохновляющим действиям. В результате возможны ошибки и неточности в делах.
Водолей — гороскоп на неделю
Для Водолеев неделя вдохновляющая. Все, что связано с красотой, вдохновением, общением с противоположным полом, — по-прежнему приносит удовольствие и пользу. Посвящайте этому как можно больше времени.
Рыбы — гороскоп на неделю
Рыбам будет полезно проанализировать и проговорить свои чувства. Вы сможете многое понять о себе, если поработаете с психологом, или просто глубоко пообщаетесь с кем-то из близких.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды.
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