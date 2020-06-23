Очевидцы сообщили о перестрелке на севере Москвы
Как сообщают в социальных сетях, инцидент с применением оружия произошел на Алтуфьевском шоссе.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Вконтакте @ o_t_r_a_d_n_o_e
Очевидцы сообщили о перестрелке на севере столицы. По их информации, происшествие с применением оружия, произошло у одного из домов на Алтуфьевском шоссе.
Судя по кадрам, которые публикуют очевидцы, на месте инцидента дежурят сотрудники полиции.
По предварительным данным, ранение получил один человек.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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