Очевидцы сообщили о перестрелке на севере Москвы

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Нюра Незванова
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Как сообщают в социальных сетях, инцидент с применением оружия произошел на Алтуфьевском шоссе.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Вконтакте @ o_t_r_a_d_n_o_e

Очевидцы сообщили о перестрелке на севере столицы. По их информации, происшествие с применением оружия, произошло у одного из домов на Алтуфьевском шоссе.

Судя по кадрам, которые публикуют очевидцы, на месте инцидента дежурят сотрудники полиции.

По предварительным данным, ранение получил один человек.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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