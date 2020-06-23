Очевидцы сообщили о перестрелке на севере Москвы

Очевидцы сообщили о перестрелке на севере столицы. По их информации, происшествие с применением оружия, произошло у одного из домов на Алтуфьевском шоссе.

Судя по кадрам, которые публикуют очевидцы, на месте инцидента дежурят сотрудники полиции.

По предварительным данным, ранение получил один человек.

Обстоятельства произошедшего выясняются.