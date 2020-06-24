Саратовские депутаты устроили потасовку с обливанием водой — видео

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Алиса Старжевская
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Драка произошла во время двенадцатичасового заседания облдумы.

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Фото, видео: Saratov.gov.ru; YouTube / Видеоканал ИА "Взгляд-инфо"

Парламентарии Саратовской областной думы устроили драку с поливанием водой из бутылок прямо во время заседания, которое длилось рекордные двенадцать часов.

Как отмечает Взгляд-инфо, потасовка началась под конец заседания во время выступления председателя мандатной комиссии Николая Бушуева. Один из депутатов, Дмитрий Чернышевский, нанес своему коллеге Николаю Бондаренко несколько ударов, прежде чем их разняли. Кроме того, парламентарии поливали друг друга водой, а один из них даже бросил бутылку с водой в сторону Бондаренко.

Председатель Саратовской областной думы Александр Романов, комментируя драку, заявил, что причина произошедшего заключается в том, что спустя двенадцать часов напряженной работы у депутатов сдали нервы.

«На ваш вопрос „Что-то произошло?“… Видимо, что-то произошло. А причина в том, что, видимо, уже долго работали, у депутатов сдали нервы», — сказал Романов.

Ранее 5-tv.ru писал, что стрелявшего по людям экс-депутата задержали в Ленинградской области.

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