Стрелявший по людям экс-депутат арестован в Ленинградской области
Выстрелившего из карабина по лодке с ребенком Илью Русинова Приозерский суд отправил под арест на два месяца.
Закрыть
Смотрите также:
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; 5-tv.ru
Только что Приозерский суд арестовал на два месяца экс-депутата Илью Русинова, стрелявшего по людям в Ленинградской области. Его задержали накануне. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». Мужчина выстрелил из карабина по лодке, в которой находились двое взрослых и ребенок. Женщина все еще в реанимации.
По версии следствия, Русинов открыл огонь по незнакомым людям просто из неприязни — потому что те слишком близко подплыли к его дачному участку. Однако, очевидцы утверждают — на самом деле мужчина защищал семью, а компания в лодке начала стрелять первой. Кто виноват, предстоит разобраться следователям.
Читайте также
32%
-0.64 77.68
-0.15
Нашли ошибку?