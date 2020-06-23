Стрелявший по людям экс-депутат арестован в Ленинградской области

Только что Приозерский суд арестовал на два месяца экс-депутата Илью Русинова, стрелявшего по людям в Ленинградской области. Его задержали накануне. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». Мужчина выстрелил из карабина по лодке, в которой находились двое взрослых и ребенок. Женщина все еще в реанимации.

По версии следствия, Русинов открыл огонь по незнакомым людям просто из неприязни — потому что те слишком близко подплыли к его дачному участку. Однако, очевидцы утверждают — на самом деле мужчина защищал семью, а компания в лодке начала стрелять первой. Кто виноват, предстоит разобраться следователям.