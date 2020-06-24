Военная техника прибыла на Дворцовую площадь для участия в Параде Победы
Чтобы добраться до центра Северной столицы, военной технике пришлось преодолеть путь длиной в 75 километров.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
По Петербургу проехала колонна военной техники, которая 24 июня будет участвовать в Параде Победы на Дворцовой площади. Прежде, чем оказаться в сердце Северной столицы, танки и бронетранспортеры проделали немалый путь.
Алексей Полторанин следил за маршрутом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходят последние приготовления к Параду Победы.
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