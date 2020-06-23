Как проходят последние приготовления к Параду Победы?

Эфирная новость 24

На Параде в честь 75-летия Победы будет много и других отсылок к 1945 году.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Именно стабилизация обстановки позволила завтра провести Парад Победы на Красной площади, который из-за пандемии был перенесен.

Пятый канал будет вести трансляцию шествия. В этом году оно будет максимально точно повторять легендарный Парад 24 июня 1945 года. Эксперты изучили хронику, сшили идентичное обмундирование. И даже построение шеренг будет такое же. 

Детали узнал Николай Иванов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что засекреченную систему залпового огня «Торнадо-С» покажут на Параде Победы.

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