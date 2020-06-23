Как проходят последние приготовления к Параду Победы?

Именно стабилизация обстановки позволила завтра провести Парад Победы на Красной площади, который из-за пандемии был перенесен.

Пятый канал будет вести трансляцию шествия. В этом году оно будет максимально точно повторять легендарный Парад 24 июня 1945 года. Эксперты изучили хронику, сшили идентичное обмундирование. И даже построение шеренг будет такое же.

Детали узнал Николай Иванов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что засекреченную систему залпового огня «Торнадо-С» покажут на Параде Победы.