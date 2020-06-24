Обломки советского бомбардировщика обнаружили под Калининградом

Историю Великой Отечественной по крупицам собирают поисковики. Их работе всегда уделяют особое внимание, ведь они помогают узнать судьбу каждого бойца, погибшего в годы войны.

Так, под Калининградом обнаружены останки летчика и обломки советского бомбардировщика Пе-2. Он был сбит весной 1945-го, меньше чем за месяц до Победы.

Поисковикам удалось найти фрагменты двигателей с номерами, по которым можно проследить и историю самолета, и судьбу всего экипажа. На Пе-2 он состоял из трех человек

«История этого самолета такова, что он вылетел на боевое задание отбомбиться по немецкому аэродрому Гросс Диршкайм. Это сейчас — поселок Донское. И на обратном пути, когда группа наших бомбардировщиков развернулась после нанесения бомбового удара по объекту, они попали под сильный огонь зенитной артиллерии противника», — рассказывает Руслан Хисамов, председатель региональной общественной организации поисковиков Калининградской области «Совесть».

Из горящего самолета с парашютом успели выпрыгнуть штурман и стрелок-радист. Один погиб, другому удалось выжить. Сейчас поисковики надеются отыскать родственников всех членов экипажа. Известно, что останки летчика будут перезахоронены недалеко от места падения самолета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ рассекретила архивные документы о Параде Победы 1945 года.