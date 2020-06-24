Монумент «Родина-мать зовет» откроют на Мамаевом кургане после реставрации
Волгоградским реставраторам пришлось заделать более 180 тысяч повреждений, которые образовались по прошествии времени.
Закрыть
Смотрите также:
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Smirnov; 5-tv.ru
В Волгограде пройдет торжественное открытие после реставрации монумента «Родина-мать зовет!» Работы на Мамаевом кургане завершились еще в конце апреля, в рамках подготовки к 75-летию Победы.
Из-за пандемии было принято решение перенести церемонию открытия на 24 июня. Монумент был возведен в 1967 году.
За полвека существования он покрылся сетью трещин, заметно потемнел. Реставраторам пришлось заделать более 180 тысяч повреждений. Для этого даже разработали специальный ремонтный состав.
Кроме этого у основания монумента смонтировали новую систему освещения, которая и ночью позволит увидеть эту легендарную скульптуру. Реставрация длилась чуть больше года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что засекреченную систему залпового огня «Торнадо-С» покажут на Параде Победы.
Читайте также
73%
-0.64 77.68
-0.15
Нашли ошибку?