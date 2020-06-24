Монумент «Родина-мать зовет» откроют на Мамаевом кургане после реставрации

В Волгограде пройдет торжественное открытие после реставрации монумента «Родина-мать зовет!» Работы на Мамаевом кургане завершились еще в конце апреля, в рамках подготовки к 75-летию Победы.

Из-за пандемии было принято решение перенести церемонию открытия на 24 июня. Монумент был возведен в 1967 году.

За полвека существования он покрылся сетью трещин, заметно потемнел. Реставраторам пришлось заделать более 180 тысяч повреждений. Для этого даже разработали специальный ремонтный состав.

Кроме этого у основания монумента смонтировали новую систему освещения, которая и ночью позволит увидеть эту легендарную скульптуру. Реставрация длилась чуть больше года.

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