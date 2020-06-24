Семьсот шагов дорогой победителей: Как прошел парад Победы в Москве

Эфирная новость 12

Приуроченный к 75-й годовщине победы в ВОВ парад на Красной площади в своей исторической части максимально точно повторил победное шествие 1945 года.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Сегодня знаменательный для всей страны день. 24 июня 1945 года состоялся самый первый парад Победы, которая далась нашей стране невероятной ценой. В 75-ю годовщину этого великого события по всей России вновь прошли торжественные марши — впервые в ту же дату, когда победу праздновали наши отцы, деды и прадеды.

Главный парад в Москве в своей исторической части в этом году максимально точно повторил самое первое шествие — вплоть до обмундирования и построения шеренг. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко в этом убедился. Подробности в репортаже.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
68.84
-0.64 77.76
0.08
ТОП-3 знаков зодиака, которые создают семьи после 30 лет

Последние новости

18:05
От Владивостока до Севастополя: Как прошел Парад Победы в разных городах РФ
17:55
Семьсот шагов дорогой победителей: Как прошел парад Победы в Москве
17:44
Развод Харламова и Асмус — розыгрыш? Ведущий рассказал о задании на шоу
17:39
Почему возникает кризис в отношениях? — объясняет психолог
17:30
Путин поднял тост за будущие победы на приеме в честь участников Парада
17:21
Прекрасная пастушка: Алена Краснова устроила фотосессию с оленями и козленком

Сейчас читают

Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
«Очень неожиданно»: жена Эмина Агаларова показала, кто помог ей справиться с депрессией

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок