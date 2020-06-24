Семьсот шагов дорогой победителей: Как прошел парад Победы в Москве
Приуроченный к 75-й годовщине победы в ВОВ парад на Красной площади в своей исторической части максимально точно повторил победное шествие 1945 года.
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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
Сегодня знаменательный для всей страны день. 24 июня 1945 года состоялся самый первый парад Победы, которая далась нашей стране невероятной ценой. В 75-ю годовщину этого великого события по всей России вновь прошли торжественные марши — впервые в ту же дату, когда победу праздновали наши отцы, деды и прадеды.
Главный парад в Москве в своей исторической части в этом году максимально точно повторил самое первое шествие — вплоть до обмундирования и построения шеренг. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко в этом убедился. Подробности в репортаже.
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