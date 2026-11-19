Стало известно о смерти 29-летнего комика Элдоса Алмазова

Стало известно о смерти стендапа-комика Элдоса Алмазова. Об этом сообщила родственница артиста в его Telegram-канале.

Стендап-комик, которому было 29 лет, боролся с раком кости.

«Во время операции, мы потеряли Элдоса. Это огромная утрата для всех нас, особенно для его родителей. Родные Элдоса, особенно его мама и папа, очень долго боролись с этой болезнью. Только Всевышний знает, через какие тяжелые дни и испытания им пришлось пройти», — написала двоюродная сестра комика Айдана Рустам Казы.

С остеосаркомой— раком кости — Алмазов боролся три года. Лечение включало химиотерапии, биопсию и операции.

Артист родился в Республике Киргизия, а популярность получил после выступлений на российском телевидении. Элдос страдал редким заболеванием — гипофизарным нанизмом, из-за которого его рост составлял около 130 сантиметров. Особенности своей внешности он часто обыгрывал в шутках.

Смерть произошла из-за операции, во время которой у него не выдержало сердце.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.