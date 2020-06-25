Праздничные салюты в честь 75-летия Победы прогремели по всей стране
Небо Москвы озарили десять тысяч фейерверков и тридцать залпов из артиллерийских орудий.
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Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, 5-tv.ru
Грандиозным праздничным салютом в честь 75-летия Победы завершился этот день. Вечернее небо столицы озарили десять тысяч фейерверков и тридцать залпов из артиллерийских орудий, примечательно, что это — установки времен Великой Отечественной войны. Город осветили огромные огненные каскады, диаметр куполов разрыва превышал триста метров.
Надо отметить, что в столице время салюта специально было перенесено на час позже из-за продолжительного светового дня.
В Петербурге сейчас белые ночи и 30 залпов прогремели из артиллерийских орудий у стен Петропавловской крепости. Все они посвящены победам в битвах Великой Отечественной войны, советским полководцам, подвигам воинов-ленинградцев.
Праздничные залпы салютов в честь победителей прогремели также в Севастополе и Хабаровске, Самаре и Новосибирске, Махачкале и Калининграде, поставив яркую точку в финале этого дня.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Калининграде наградят участницу Парада Победы, потерявшую туфлю в строю.
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