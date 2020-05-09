Стало известно, где поселились в США принц Гарри и Меган Маркл

Оказывается, чтобы доставить их из Канады на виллу в Лос-Анджелес незаметно для публики, была разработана целая секретная спецоперация.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / PPE/face to face, /Pool

Принц Гарри и Меган Маркл вместе с годовалым сыном Арчи поселились в США на вилле стоимостью 14,5 миллиона фунтов стерлингов, принадлежащей 50-летнему голливудскому магнату Тайлеру Перри, сообщает Daily Mail. По слухам, в огромном доме в Лос-Анджелесе герцог и герцогиня Сассекские находится в качестве гостей, а не арендуют его, как сообщали некоторые СМИ.

Кроме того выяснилось, каким образом внук британской королевы и его супруга сумели переправиться из Канады на юг США, нигде не попав на глаза публике. Оказывается, мистер Перри отправил за ними свой частный самолет стоимостью 120 миллионов фунтов стерлингов.

«Это была хорошо спланированная операция, которая, кажется, сработала отлично», — цитирует издание неназванного инсайдера.

Издание отмечает, что в Беверли-Хиллз Гарри оказался в окружении многочисленных друзей Меган, тогда как все его приятели остались в Великобритании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Меган Маркл и Принц Гарри отметили первый день рождения своего сына Арчи вдали от королевской семьи.

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