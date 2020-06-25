Как изменится Казанский собор в Петербурге после реставрации

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Со временем из празднично-светлого собор стал мрачно-серым. Кроме того копоть разрушала камень изнутри.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / rina Afonskaya; 5-tv.ru

Одному из самых величественных и знаменитых — Казанскому кафедральному собору в Петербурге вернут первозданный вид. Архитекторы приступили к самой масштабной реставрации фасада здания за всю его историю.

Работы ведут по совершенно новой технологии, которая еще не применялась в России. В итоге впервые за 200 лет с колонн и лепнин исчезнут мрачные краски, а внешний вид собора вновь обретет стертые временем светлые тона, как и задумывал автор архитектурного шедевра.

Об эпохе возрождения главного императорского храма Петербурга расскажет Марина Кравцова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что легендарный Т-34 возглавил Парад Победы в Петербурге.

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