Легендарный Т-34 возглавил Парад Победы в Петербурге

В Петербурге по брусчатке Дворцовой площади прошли более четырех с половиной тысяч солдат и офицеров.

Механизированную колону возглавлял легендарный Т-34, а в финале на предельно низкой скорости и высоте над Северной столицей пролетели истребители, бомбардировщики и вертолеты.

Роман Ишмухаметов поделится впечатлениями.