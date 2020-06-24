Легендарный Т-34 возглавил Парад Победы в Петербурге

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В торжественном шествии принимали участие 4,5 тысячи военнослужащих. Зрители увидели более 150 единиц боевой техники и десятки истребителей, самолетов-разведчиков и вертолетов в небе.

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Фото, видео: РИА Новости / Ирина Мотина; 5-tv.ru

В Петербурге по брусчатке Дворцовой площади прошли более четырех с половиной тысяч солдат и офицеров.

Механизированную колону возглавлял легендарный Т-34, а в финале на предельно низкой скорости и высоте над Северной столицей пролетели истребители, бомбардировщики и вертолеты.

Роман Ишмухаметов поделится впечатлениями.

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