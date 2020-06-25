ТОП-5 имен женщин, с которыми лучше не шутить

Чары роковой красотки могут окутать любого, и далеко не всякий мужчина заранее знает, с кем имеет дело. Женщины-вамп, стервы — у них много названий, но суть одна: их обаяние и притягательность таит в себе опасный нрав. Портал Femmie.ru назвал пять имен дам, с которыми шутки плохи.

Анжелика

Эта упрямица не признает чужую правоту и производит впечатление высокомерной особы. Анжелика эгоистична, горда и тщеславна. Безжалостная карьеристка, которая не гнушается идти по головам ради достижения цели. Тем не менее, она привлекает мужчин своей эффектностью и природным шармом.

Ангелина

Ею движут эмоции, но коварная Ангелина умеет их скрывать. Ради выгоды и отмщения она способна на уловки, обман и шантаж. Эта знойная женщина обидчива, злопамятна и даже мстительна. Она не склонна прощать. В то же время мужчины так и вьются около пылкой и изобретательной особы.

Жанна

Страсть в ней граничит с агрессивностью. В общении Жанна проявляет себя авторитарно. С мужчинами ведет себя открыто и насмешливо, но пользуется у них успехом за свою неотразимость и остроумие. В любви она способна на глубокие чувства, но отношения с ней опасны как игра с огнем.

Инга

Женщина с этим именем недоверчива и с трудом заводит новые знакомства. В то же время она привлекает противоположный пол холодным очарованием. Инга упряма, обидчива, колюча и несговорчива. С трудом прощает чужие недостатки и не отличается великодушием. Однако может оказаться верной избранницей и хорошей матерью.

Карина

Обладательница этого имени настойчива, упорна, умеет добиваться желаемого, включая мужчин. А тем импонирует ее открытая манера общения, решительность и умение одеваться со вкусом. Карина не любит находиться в тени и отличается тщеславностью. Эта особа знает себе цену, держится уверенно и независимо.

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