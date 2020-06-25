ТОП-5 имен женщин, с которыми лучше не шутить

|
Валентин Черников
16

За шармом и обаянием этих дам кроется опасность.

ТОП-5 имен женщин, с которыми лучше не шутить

Фото: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko

Чары роковой красотки могут окутать любого, и далеко не всякий мужчина заранее знает, с кем имеет дело. Женщины-вамп, стервы — у них много названий, но суть одна: их обаяние и притягательность таит в себе опасный нрав. Портал Femmie.ru назвал пять имен дам, с которыми шутки плохи.

Анжелика

Эта упрямица не признает чужую правоту и производит впечатление высокомерной особы. Анжелика эгоистична, горда и тщеславна. Безжалостная карьеристка, которая не гнушается идти по головам ради достижения цели. Тем не менее, она привлекает мужчин своей эффектностью и природным шармом.

Ангелина

Ею движут эмоции, но коварная Ангелина умеет их скрывать. Ради выгоды и отмщения она способна на уловки, обман и шантаж. Эта знойная женщина обидчива, злопамятна и даже мстительна. Она не склонна прощать. В то же время мужчины так и вьются около пылкой и изобретательной особы.

Жанна

Страсть в ней граничит с агрессивностью. В общении Жанна проявляет себя авторитарно. С мужчинами ведет себя открыто и насмешливо, но пользуется у них успехом за свою неотразимость и остроумие. В любви она способна на глубокие чувства, но отношения с ней опасны как игра с огнем.

Инга

Женщина с этим именем недоверчива и с трудом заводит новые знакомства. В то же время она привлекает противоположный пол холодным очарованием. Инга упряма, обидчива, колюча и несговорчива. С трудом прощает чужие недостатки и не отличается великодушием. Однако может оказаться верной избранницей и хорошей матерью.

Карина

Обладательница этого имени настойчива, упорна, умеет добиваться желаемого, включая мужчин. А тем импонирует ее открытая манера общения, решительность и умение одеваться со вкусом. Карина не любит находиться в тени и отличается тщеславностью. Эта особа знает себе цену, держится уверенно и независимо.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 имен женщин, обладательницы которых могут вывести из себя любого.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
68.84
-0.64 77.76
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:49
ТОП-5 имен женщин, с которыми лучше не шутить
10:37
В Госдуме призвали платить родителям за отказ от места в детсаду
10:24
Первый в России автотеатр приглашает на шоу в гоночный комплекс «Игора Драйв»
10:18
«Некогда отдыхать!» — Пелагея показала, как проводит время с дочерью
10:07
«Национальная Медиа Группа» запустила проект по поддержке малого и среднего бизнеса
9:57
«Выгляжу, как бабушка»: возлюбленная Петросяна высмеяла критиков ее гардероба

Сейчас читают

Мужчины назвали цвет женского нижнего белья, который возбуждает их больше всего
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
В сети появились документы о спонсировании срыва голосования по Конституции в РФ

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок