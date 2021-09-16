ТОП-5 женских имен, обладательницы которых сводят с ума мужчин

«Что такое любовь с первого взгляда?» — ответ на этот вопрос найти достаточно сложно. Кто-то считает, что «искра» возникает при виде яркого и сексуального партнера. Другие твердят, что большое значение имеет не только внешность, но и голос, а также манеры поведения объекта вожделения. В общем, для каждого — свое.

Но бывает ли так, что человек удивительным образом сочетает в себе все положительные черты, способные вскружить голову партнеру уже на первом свидании? Конечно, да, утверждают именологи. Так, например, есть ТОП-5 женских имен, наделяющих своих носительниц исключительной способностью покорять мужские сердца.

Наталья

Небесный покровитель этого имени — знак зодиака Дева. Именно он отвечает за чарующее обаяние, хозяйственность и женственность, которые ярче всего проявляются в характере Натальи. Эта дама обладает здоровым оптимизмом. Также — в меру эмоциональна и очень целеустремленна. Находясь рядом с ней мужчина чувствует себя настоящим героем, ведь Наталья, как мудрая женщина, знает, где «дать слабину». Ее харизма и нежность заставят любого умолять о встрече.

Екатерина

Покровитель Екатерины — Стрелец, наделяющий барышню удивительным артистизмом, обаянием и чуткостью. Женщина с этим именем — уточненная, но вместе с тем яркая личность. Мужчины легко попадают под ее очарование, однако немногие знают, как действовать дальше. Некоторые пугаются чрезмерной энергии Екатерины, но мечтают покорить непреступную крепость. Впрочем, она и не против: легкая в общении и увлекающаяся натура, эта дама точно найдет тему для первой встречи и не даст соскучиться кавалеру.

Анастасия

Сильное влияние на это имя оказывает Скорпион, в результате чего в Анастасии ярко выражены забота, женственная энергетика и необычайное милосердие. Эта девушка умеет подать себя, всегда обходительна, выдержана и добра к окружающим. Кроме того, в ней сочетаются острый ум и ослепительная красота, что, безусловно, манит мужчин как магнит.

Оксана

Небесный покровитель Оксаны — Рак. Именно он наделяет подопечную женственностью, добротой и неиссякаемым жизнелюбием. Несмотря на то, что эта барышня довольно миловидна, она может дать фору любому представителю сильного пола: ее прирожденной выносливости и настойчивости можно только позавидовать. Вместе с тем Оксана четко видит грань, переступать через которую просто нельзя. Поэтому ожидать от нее неприятного сюрприза точно не придется. Ее искренность и честность вызывают большое доверие и благосклонность мужчины.

Кристина

В эту женщину нельзя не влюбиться с первого взгляда: Кристина — не только очаровательная барышня, но и сильный духом человек. Необычайной харизмой и внутренним магнетизмом обладательницу этого имени наделяет знак Дева.

Некоторым может показаться, что Кристина — слегка стеснительная дама. Однако в уютной дружеской обстановке она раскроет все карты и покажет, какая есть на самом деле. За несколько неприступным видом, скрываются развитая житейская мудрость и острый ум. Эта девушка поддержит любую беседу, причем партнер не будет чувствовать себя угнетенным. Напротив: ее чувство юмора разбавит атмосферу и позволит избежать неловкостей при общении, что не может не вызвать симпатии у противоположного пола.

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