Десять тысяч фейерверков запустили в Москве во время праздничного салюта

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В России отпраздновали 75-летний юбилей Великой Победы.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Россия отпраздновала 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Парады, перенесенные на июнь из-за пандемии, состоялись по всей стране.

Тысячи военнослужащих прошли маршем по центральным улицам городов, вместе с ними — колонны военной техники. А жители устраивали флешмобы в благодарность за мирное небо.

И, как кульминация радостного события, традиционные залпы салютов.

О празднике, который объединил всю страну, Дмитрий Зименкин.

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