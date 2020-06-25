Десять тысяч фейерверков запустили в Москве во время праздничного салюта

Россия отпраздновала 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Парады, перенесенные на июнь из-за пандемии, состоялись по всей стране.

Тысячи военнослужащих прошли маршем по центральным улицам городов, вместе с ними — колонны военной техники. А жители устраивали флешмобы в благодарность за мирное небо.

И, как кульминация радостного события, традиционные залпы салютов.

О празднике, который объединил всю страну, Дмитрий Зименкин.