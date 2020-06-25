Смогут ли туристы вернуть деньги за отмененные из-за коронавируса путешествия

Турагенты получают с каждым днем все больше запросов от клиентов, которые так и не отправились в уже оплаченное путешествие из-за пандемии коронавируса. Многие туристы хотят вернуть свои деньги, опасаясь, что в следующем году отдых может сорваться из-за возможного ухода туроператоров с рынка. Однако агенты часто не имеют возможности выплатить деньги, а механизм и размер выплат не вполне ясен сегодня даже юристам.

Как пишут «Известия», ситуацию должно прояснить постановление правительства РФ о порядке переноса туров и возврата средств клиентам, которое ждет туристический рынок. И у каждой стороны свои ожидания от документа. Туроператоры называют абсурдом необходимость выплачивать туристам процент от стоимости тура при возврате денег, да еще по ставке 5,5%. А турагенты беспокоятся, будут ли туроператоры учитывать агентское вознаграждение, когда начнут рассчитывать стоимость предоставляемого клиенту взамен отмененного «равнозначного» тура.

Руководитель компании «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры» Александр Байбородин считает, что во время пандемии на первый план вышло «революционное правосознание». Бизнес действует в первую очередь из соображений как ему выжить, отодвигая вопросы права на второй план. То есть, если у компании нет денег на возвраты, выплату зарплат сотрудникам или на аренду офиса, туристам будет трудно вернуть деньги, даже если это будет предусмотрено законом.

Пока эти вопросы турфирмы решают по-разному — многое зависит от размеров компании: небольшим фирмам проще вернуть деньги, поскольку клиентов у них меньше, и затраты на поддержание бизнеса не так велики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие страны готовы открыть границы для туристов в 2020 году и какие новые правила ждут отдыхающих на курортах в связи с пандемией COVID-19.