«Национальная Медиа Группа» запустила проект по поддержке малого и среднего бизнеса

Коронавирус нанес сокрушительный удар по малому и среднему бизнесу — тысячи организаций по всей стране оказались на грани закрытия.

Чтобы поддержать предпринимателей, «Национальная Медиа Группа» запустила проект «Немаловажный» и бесплатно предоставила бизнесменам рекламные площадки, в том числе и на нашем Пятом канале.

Эффект колоссальный — многим это помогло не просто выжить, но и даже нарастить обороты.

Максим Прихода о том, как важно протянуть руку помощи в трудный момент.

Мама шьет, а дочь продает — так работает их семейный бизнес. На небольшой фабрике Валерия и Наталия создают удобную одежду для дома и постельное белье из — как они сами говорят — ткани будущего.

«Эта ткань — эвкалиптовое волокно, 100% натуральная ткань. Шелковистая с лицевой стороны и матовая с изнаночной стороны. Она подстраивается под температуру тела», — рассказывает соучредитель компании по производству постельного белья и одежды для дома Наталия Свиридова.

По всем законам рынка во время карантина их бизнес должен был столкнуться с серьезными трудностями, но вот парадокс — клиентов наоборот стало больше.

«Люди готовы были ждать и месяц, мы вот только недавно разделались со всеми заказами во время карантина», — делится учредитель компании по производству постельного белья и одежды для дома Валерия Медведева.

Похожая необычная ситуация и у этой семьи. Открыть студию лазерной резки и гравировки Александр и Анастасия решили уже во время карантина. До пандемии занимались массовыми мероприятиями, а теперь — купили станок. Вырезают все от картин и панно до дамских сумочек. Дела внезапно пошли так хорошо, что нужно расширяться.

«Хотим закупать станки, но уже более скажем промышленного производства, большие. Чтобы глобальные заказы…где-то интерьер кому-то сделать», — говорит директор по производству студии лазерной резки и гравировки Александр Яковлев.

Все это стало возможным благодаря участию в проекте «Немаловажный». Его в конце апреля запустила «Национальная Медиа Группа». Чтобы помочь среднему и малому бизнесу остаться на плаву, холдинг бесплатно предоставил предпринимателям сразу несколько площадок, где те могли разместить информации о себе. Так, на шести федеральных каналах вышло более полутора тысяч роликов, снятых самими бизнесменами, а в соцсетях посты о них собрали четверть миллиона просмотров. С такой рекламой никакой кризис оказался не страшен.

«Помочь хотелось всем, было очень много заявок, разных, трогательных, талантливых, и разные сферы бизнеса, которые к нам пришли за помощью. От суши-баров и магазинов специй до частных магазинов декора, мебели, ателье. На мне сейчас жакет от молодого дизайнера из Ярославля. Надя Белик, привет!» — говорит генеральный директор сейлз-хауса «Эверест» Каролина Соколова.

Жакеты-трансформеры — с надписями и без — от дизайнера Надежды Белик скоро наверняка будут носить многие столичные модницы. По крайней мере, теперь, благодаря проекту «Немаловажный», знают о них все.

«Этот проект, конечно же, огромный старт, благодаря которому огромное количество людей узнали обо мне», — признается дизайнер одежды, владелец магазина тканей, предприниматель Надежда Бельевикова.

Как и о ребятах из «Банды Умников». Они занимаются созданием обучающих игр для детей. Во время ограничений они оказались крайне востребованными. Нужно было лишь вовремя всем о них рассказать.

«Что касается обращений всех — в интернет-магазин, по телефону, по электронной почте и так далее, то где-то плюс 40-50%. Чудо телевидения — это чудо телевидения», — радуется разработчик образовательных настольных игр Сергей Пархоменко.

Охват оказался настолько широк, что некоторым предпринимателям он помог выйти на международный уровень.

Кто же до этого знал, что в Ярославле могут создавать высокотехнологичные костюмы-тренажеры на основе элетромиостимуляции — не хуже, и дешевле, чем в Европе.

«Нам позвонили из Бельгии, и сейчас мы общаемся по поводу продвижения нашего тренажера в страны Бенилюкса», — рассказывает сооснователь и управляющий компанией по производству EMS-тренажеров Павел Конычев.

Малый и средний бизнес не мог не пострадать во время пандемии. Владельцы небольших кафе, магазинов и семейных предприятий каждый день несли убытки. Некоторые из них выжили лишь благодаря доставке, предзаказам и информационной поддержке. Такой «немаловажной» для тех, кто привык не принимать, а предпринимать.